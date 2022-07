In seguito all’incendio che ha interessato un negozio di vernici a Terzigno, in via Luigi Einaudi, sono intervenuti i tecnici del Dipartimento di Napoli di ARPA Campania- Effettuando ieri un primo sopralluogo propedeutico all’installazione di un campionatore ad alto volume. Servirà per il monitoraggio delle diossine disperse in atmosfera. Sarà inoltre attivato un laboratorio mobile per monitorare la concentrazione di inquinanti nell’aria. Quali benzene, toluene, xilene, monossido di carbonio, ossidi di azoto, ozono, PM2.5 e PM10 nel periodo successivo all’incendio. La strumentazione di rilevamento sarà dunque collocata a breve, in direzione del vento. Sorgerà presso il Centro ingrosso Jolly in Corso Leonardo Da Vinci.

L’incendio era in atto fino alla serata di ieri, pertanto non era possibile effettuare finora un’analisi accurata dei materiali combusti. I risultati delle indagini in corso saranno progressivamente diffusi sul sito dell’Agenzia e mediante successivi comunicati.