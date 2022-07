Il caldo dovrebbe avere le ore contate. Dopo giorni roventi e temperature da record su tutta l’Italia a partire dalla giornata di oggi 7 luglio dovrebbe arrivare un vortice di aria fredda. Abbasserà le temperature anche di 10 gradi in gran parte delle regioni. A mitigare Caronte arriva l’anticiclone delle Azzorre con venti più freschi. Tra giovedì 7 e venerdì 8 i venti più freschi arriveranno da Nord a Sud spostandosi nelle regioni adriatiche dove tra Venerdì 8 e Sabato 9, si registreranno le maggiori differenze termiche rispetto agli ultimi roventi giorni.

In regioni come il Molise e la Puglia le temperature potrebbero addirittura crollare di 15/18°C. Il caldo africano sarà comunque costretto ad abbandonare anche il resto del Paese e nelle altre regioni le temperature massime saranno tra i 26/28°C, con punte di 30°C o leggermente sopra sulla Val Padana e su molti settori dell’area tirrenica in un contesto climatico che sarà comunque decisamente più piacevole rispetto alle ultime settimane.