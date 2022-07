Un contributo statale da ben 3500 € per invogliare quante più persone possibili a passare all’elettrico. Come? Convertendo il proprio mezzo da motore endotermico a elettrico. Al momento non è possibile convertire la moto, dato che è assente una legge su questa cosa. La conversione all’elettrico, però è disponibile per tantissimi mezzi. Vediamo quali!

Il decreto per attivare il bonus sul cosiddetto retrofit elettrico è finalmente possibile. Già c’erano stati annunci a proposito alla messa in atto della Legge di Bilancio del 2022, ma ora un decreto attuativo ha confermato il tutto. Milioni di italiani potranno usufruire di questo prezioso incentivo statale!

Diciamo subito che l’incentivo massimo è di 3500 €. Infatti, non sarà possibile oltrepassare il 60% della spesa con il contributo. Il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili e il ministero dello Sviluppo economico hanno deciso di agevolare tante persone nel passaggio dai mezzi inquinanti a quelli elettrici. Ma quali sono i veicoli che potranno essere convertiti all’elettrico sfruttando questo contributo? Chi può farlo? Qual è la data ultima per poter richiedere il bonus?

Ecco il contributo per agevolare il passaggio all’elettrico del tuo veicolo!

Sono stati stanziati ben 14 milioni per questa importante iniziativa ecologica. I mezzi interessati da questa operazione sono tantissimi. Il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili ha dichiarato – in una nota – quali sono i mezzi che potranno essere coinvolti in questo passaggio. Questo è ciò che si legge: “I veicoli interessati da questo bonus di conversione elettrica vanno dai minivan per il trasporto di persone, ai veicoli con più di otto posti, ai furgoni per il trasporto delle merci (categorie M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G) immatricolati originariamente con motore a combustione interna che vengono trasformati in veicoli con trazione elettrica”. Il passaggio riguarderà anche tutte le auto.

I requisiti

Chi potrà richiedere il contributo? Dal 10 novembre scorso (il 9 novembre è passata la legge n. 156), esso viene fornito a chiunque abbia installato sulla propria vettura un sistema per il passaggio dal motore endotermico a quello elettrico. E il termine ultimo per poter usufruire del bonus? La data ultima scadrà a fine anno e precisamente il 31 dicembre del 2022!

Per fare la richiesta, chiunque sia interessato dovrà recarsi online su una piattaforma che verrà creata e gestita dalla Consap per quest’occasione. Il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili (Mims) informerà presto sulla data esatta nella quale ci si potrà collegare alla piattaforma informatica!

fonte motorinews