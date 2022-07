Giulia e Alessia, chi erano le due sorelle investite dal treno a Riccione

Una tragedia in Riviera Romagnola spezza la vita di due giovani sorelle: quelle di Giulia e Alessia Pisanu le due sorelle di 17 e 15 anni morte questa mattina a Riccione, investite da un treno in stazione in circostanze ancora da chiarire, probabilmente mentre attraversavano i binari. Vivevano con la famiglia a Madonna di Castenaso, in provincia di Bologna, dove il padre ha un’azienda di traslochi. Il treno che le ha colpite era un Alta Velocità in transità alla stazione di Riccione (Rimini) e che era diretto verso Milano. Secondo alcuni testimoni le ragazze sono state viste arrivare in stazione e poi tentare di attraversare i binari barcollando, pochi istanti prima dell’incidente. Nel pomeriggio è arrivato a Riccione il padre delle due vittime: l’uomo, sconvolto, è stato accompagnato dal fratello.

Gli inquirenti hanno sentito i testimoni oculari per incrociare le loro testimonianze con le immagini delle telecamere che sorvegliano la stazione 24 ore su 24. «È troppo presto per poter parlare di dinamica perché prima di dare questi elementi è giusto lavorare per identificare le due ragazze», ha detto il questore di Rimini, Rosanna Lavezzaro. Il macchinista, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe visto comparire all’improvviso una ragazza, poi l’altra. Tentando invano di frenare. Alcuni testimoni avrebbero visto una delle due barcollare, ma tra le ipotesi quella meno accreditata è quella di una caduta accidentale. Possibile che una delle due sia scesa sul binario e poi l’altra l’abbia seguita.