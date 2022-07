I gabbiani specialmente in città, sono diventati sempre più aggressivi e pericolosi, come testimonia un drammatico episodio avvenuto nei giorni scorsi nel bosco di Capodimonte. Un gabbiano ha infatti ha afferrato e portato via, sotto gli occhi esterrefatti della proprietaria e dei presenti, un cucciolo di Pinscher Nano. Un volo in picchiata, poi un colpo di becco ed eccolo volare via col cagnolino libero dal guinzaglio.

A denunciare l’accaduto è stato Carlo Restaino, consigliere della III Municipalità Stella-San Carlo all’Arena (Europa Verde). «Questi uccelli – ha spiegato Restaino al Corriere della Sera – sono attratti in città dai rifiuti. Ecco perché le loro prede preferite sono gatti, specie di piccola taglia, e topi: sono animali che si aggirano molto spesso tra i rifiuti. L’unica cosa che posso consigliareè quella di tenere i cani di piccola taglia al guinzaglio anche lì dove potrebbero restare liberamente sciolti».