Era intervenuto per prestare aiuto ad una sua parente la cui abitazione era aggredita dalle fiamme. Ma nel tentativo di spegnere l’incendio si è procurato ustioni in diverse parti del corpo. E’ accaduto in via Lazzari, a Castelvetere sul Calore, in provincia di Avellino. L’uomo, rimasto anche intossicato dalle esalazioni, è finito soccorso dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Montella ( Avellino) e trasferito in ospedale ad Avellino. L’intervento dei caschi rossi ha domato l’incendio dopo aver messo in sicurezza l’area circostante.

Ancora un incendio che ha rischiato di provocare vittime. L’uomo dovrebbe farcela anche se alcune ustioni sono piuttosto profonde. Di sicuro ci sarà fare un’importante riabilitazione dal punto di vista fisico.