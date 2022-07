Esplode locale di fuochi d’artificio nei Paesi Vesuviani

Intervento dei vigili del fuoco nella tarda serata di ieri a Trecase, in via Vesuvio, per l’incendio in un locale di rivendita di fuochi d’artificio con deposito retrostante. Due persone anziane residenti nel palazzo che sorge al di sopra dell’attività sono state messe in salvo dai vigili. Fondamentali sono state le chiamate da parte dei vicini, allarmati proprio per la presenza della coppia al primo piano dopo aver visto il fumo e udito qualche esplosione.

Per fortuna, non senza qualche difficoltà, i vigili del fuoco sono riusciti a tirarli fuori. Solo tanta paura per i due anziani ai quali poteva andare molto peggio. Nel frattempo sono ancora da chiarire le cause che hanno fatto divampare le fiamme. Non è escluso un corto circuito o qualche problema elettrico.