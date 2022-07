Encomio del sindaco per chi adotta i cagnolini dal canile di Ottaviano

“Un cagnolino in famiglia e’ quanto di piu’ bello ci possa essere. E’ un toccasana per l’anima, ne sono convinto. Ecco perche’ da Sindaco faccio un appello a tutti i cittadini di Pimonte: ‘adottate i nostri cani rinchiusi nel canile di Ottaviano'”. E’ l’appello di Francesco Somma, l’attivo sindaco del piccolo comune di Pimonte, 6.000 abitanti alle pendici dei Monti Lattari, nel Napoletano. Per chi aderira’ all’iniziativa nessuna ricompensa, ma un “pubblico encomio per la bella azione compiuta”. L’appello del sindaco e’ appena stato pubblicato su Facebook e’ sta gia’ ricevendo decine di commenti entusiastici.

Il Comune di Pimonte, spiega il sindaco, “spende ogni anno quasi 11mila euro per tenere 11 cagnolini presso il canile di Ottaviano. Questi cani potrebbero essere felici in famiglia se solo i nostri cittadini lo volessero. Da qui il mio appello che spero venga accolto da 11 belle famiglie. Dare una nuova casa a questi piccolini non solo e’ una bellissima dimostrazione di affetto per i nostri amici a 4 zampe ma sara’ anche un’azione meritoria da cittadini che tengono al proprio paese perche’ ci consentira’ di usare piu’ risorse per Pimonte”. Il periodo estivo, com’e’ noto, e’ purtroppo quello che registra il piu’ alto tasso di abbandoni: “Non fatelo, non abbandonate gli animali”, dice Somma. “Loro sono parte delle nostre famiglie. Per noi ci sono sempre. L’abbandono e’ un reato”. Il sindaco Somma si mette a completa disposizione per trovare casa agli undici cani. “Chi vuole adottare o chiedere informazioni puo’ scrivere direttamente a me o venire a trovarmi in Comune”.