Ecco il Reddito di Base: 1700 euro al mese

Finalmente ci sono i primi beneficiari del Reddito di Base Universale e la loro gioia comprensibilmente è grande. Per mesi si è parlato del reddito di Base ed oggi quella misura inizia finalmente a far vivere serenamente i primi percettori ufficiali. Vediamo cosa succede e cosa cambia.

La rivoluzione del Reddito di Base Universale

E’ veramente la più grande rivoluzione sociale degli ultimi decenni: un reddito di base garantito a tutti indistintamente a prescindere dal lavoro e dalla situazione economica. La raccolta di firme europee per richiedere il Reddito di Base Universale ha visto proprio l’Italia come il paese che maggiormente desidera questa misura. Economisti ed intellettuali spingono con forza per l’adozione del reddito universale e finalmente i primi lo prenderanno. E percepiranno addirittura 1700 euro al mese.

Come funziona il RdB

Il lavoro è sempre di meno e sempre più precario. In pochi anni l’intelligenza artificiale e l’automazione cancelleranno metà dei posti di lavoro disponibili. Amazon si sta già attrezzando per automatizzare i suoi depositi e l‘auto a guida autonoma manderà a casa tassisti, camionisti e conducenti di autobus. Sono solo piccoli esempi di un mondo che chiede sempre meno manodopera.Dunque c’è bisogno di un reddito universale che prescinda dal lavoro. Le più prestigiose università del mondo lo sostengono da decenni con i Basic Income Studies (molto interessanti). Fino a pochi mesi fa in Italia neppure si parlava di reddito di base, ma in pochi mesi questo vero diritto ha fatto breccia nel cuore degli Italiani che lo pretendono con rabbia e convinzione.

Come ottenere il Reddito di Base

Il reddito di base è stato richiesto con forza dagli italiani, ma purtroppo questa misura è ancora poco nota e così non si sono raggiunti i numeri. Ma ormai la consapevolezza che il reddito di base debba partire si è diffusa e così partono i primi progetti pilota. Sono i primi esperimenti per iniziare ad estenderlo a tutti. I primi a beneficiare ufficialmente del Reddito di Base saranno i giovani del Galles che decidono di lasciare la casa dei genitori. Per loro ben 1.700 euro al mese. Ma anche gli italiani sono molto agguerriti ed online e nelle piazze si organizzano petizioni per far partire i primi esperimenti anche da noi.

fonte ilovetrading.it