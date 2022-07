Ecco Centaurus, variante «più contagiosa». «Scoperta dopo aggiornamento vaccini»

Centaurus è la nuova variante del Covid. Finora individuata in dieci Paesi. Il nome completo è Omicron BA.2.75. La sottovariante è emersa per la prima volta in India a maggio. «Sembra aggirare più facilmente le difese costruite contro SARS-CoV-2 attraverso piccole modifiche specifiche». Ha affermato l’istituto di sanità olandese. Antoine Flahault, direttore dell’Istituto di salute globale dell’Università di Ginevra, ha dichiarato all’agenzia di stampa AFP che la diffusione di BA.2.75 in India indicava che potrebbe essere più trasmissibile della sottovariante BA.5 Omicron. Quella che ha guidato le onde in Europa e negli Usa.

Flahault ha aggiunto che le varianti successive hanno reso più difficile lo sviluppo di un vaccino per combatterli, perché quando un farmaco mirato a loro era pronto per essere lanciato, i ceppi più recenti avevano preso il sopravvento. Il campione olandese è stato raccolto nella regione settentrionale del Gelderland il 26 giugno, ha affermato l’istituto, aggiungendo che stava “monitorando da vicino la situazione” lì. All’inizio di questo mese, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ha elencato BA.2.75 come “variante sotto monitoraggio”.