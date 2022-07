Duplice omicidio, c’è una vittima innocente di camorra

Si torna a sparare a Napoli est. Non si placa il fuoco della faida nel quartiere di Ponticelli. Questa mattina un duplice omicidio ha scosso il cosiddetto rione Fiat. L’agguato è avvenuto all’interno di un appartamento dove hanno perso la vita due persone: il 29enne Carlo Esposito e il 56enne Antimo Imperatore. Quest’ultimo risulta incensurato e lontano da ambienti criminali. Imperatore era noto nel quartiere come operaio. Difatti sembra che sia stato colpito mentre stava montando una zanzariera nell’appartamento di Esposito. Il 29enne sembra invece fosse un affiliato del clan De Micco. Un uomo in tarda mattinata ers ascoltato in Procura a Napoli.

Si sarebbe presentato spontaneamente, ma non sono rese note le generalità dell’uomo, né tantomeno è chiarito se abbia sparato lui alle due vittime dell’agguato. Dura la reazione dell’associazione anti-mafia Libera: “A Ponticelli si continua a sparare – tuonano – altra tragedia, che segna in negativo la vita della città di Napoli: due omicidi, due uccisioni in pieno giorno, che testimoniano come la guerra tra clan di camorra continui ininterrotta senza che nessuno abbia intenzione di fermarla.