Duplice omicidio a Ponticelli, uomo in caserma: “Sono stato io”

Un uomo è ascoltato in Procura a Napoli nell’ambito delle indagini sul duplice omicidio avvenuto questa mattina nel quartiere Ponticelli, periferia orientale della città. Non è resa nota al momento l’identità dell’uomo né i termini del suo eventuale coinvolgimento nel duplice omicidio. Le vittime sono Carlo Esposito, 29 anni, e Antimo Imperatore, 55 anni. Secondo quanto si apprende l’uomo sarebbe andato dalle forze dell’ordine per costituirsi. L’agguato è avvenuto in via Eugenio Montale, in un’abitazione. Una delle due vittime era senza vita sull’uscio di casa. Sull’accaduto stanno indagando i Carabinieri, coordinati dalla Procura di Napoli.

Quello che sembrava essere un agguato di camorra, dunque, adesso ha un’altra versione. Un killer, infatti, non confesserebbe mai dopo poche ore. Inoltre nella vita privata delle due vittime non ci sarebbero vicinanze con organizzazioni criminali. Del resto, a quanto si apprende, i due stavano lavorando quando sono rimasti freddati. Un giallo che si infittisce.