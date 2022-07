Dramma in Costiera, ragazza scivola in barca e si frattura la colonna vertebrale

Una ragazza si è ferita su una barca nella serata di ieri a largo di Amalfi. La giovane, come riporta Il Vescovado – si è procurata un trauma alla colonna vertebrale. I fatti mentre era a bordo di una barca con un’amica. Quest’ultima ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Guardia Costiera e poi la Pubblica Assistenza Resilienza. La malcapitata sarebbe scivolata inavvertitamente. Dopo le prime cure sul posto è poi condotta in ospedale. Dunque una scivolata in barca che le ha provocato una frattura alla colonna vertebrale.

Dunque, un grave infortunio che solo il tempo potrà valutare attentamente. In questi casi, infatti, il rischio massimo è di restare paralizzati. E sarebbe terribile se avvenisse per una distrazione mentre si cerca si divertirsi. Purtroppo non si tratterebbe del primo caso simile.