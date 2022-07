Doppio incidente sulla Statale, 7 feriti. Coinvolti anche i carabinieri

Auto contro uno scooter nel cuore della notte. Ieri mattina alle 3 l’ennesimo incidente all’uscita della galleria di Varano tra Castellammare e Gragnano. I feriti erano appena stati portati via. Ma quando ancora le due pattuglie dei carabinieri sul posto effettuavano i rilievi per ricostruire la dinamica dell’impatto, un secondo scooter a velocità ha travolto tutti. Alto il bilancio dei feriti, sette le persone coinvolte nel doppio incidente. Per fortuna nessuno ha riportato conseguenze gravi. Ma i lavori per ripristinare la viabilità sono durati fino all’alba.

Nel secondo incidente sono rimasti coinvolti anche i carabinieri. L’automobile di servizio ha infatti riportato dei danni a causa del veicolo che è finito sulla vettura. Appena qualche giorno fa un altro grave sinistro sulla Statale sorrentina.