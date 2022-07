Disastro ambientale a Nola, va a fuoco una nota ditta di autotrasporti

Altro disastro ambientale a Nola, a fuoco la ditta di autotrasporti Simonetti. L’incendio divampato per cause sconosciute intorno alle 18 si è propagato velocemente anche a causa del vento. Il nero fungo di fumo carico di veleni e diossine era visibile da decine e decine di

chilometri di distanza. Sul posto le autocisterne dei vigili del fuoco del distaccamento di Nola per le operazioni di spegnimento e i carabinieri della locale compagnia per mettere in sicurezza la zona. Come sempre le raccomandazioni per i cittadini di tenere chiuse le finestre ed evitare di stendere bucato e consumare i prodotti della terra provenienti dalle colture della zona, previo accurato lavaggio.

Un dramma per un territorio la cui qualità dell’aria è già fortemente compromessa da continui sforamenti dei livelli di PM10. La stagione dei roghi tossici è tornata puntuale e come sempre miete morte e distruzione. Intanto a proposito di inquinanti sono disponibili i primi aggiornamenti in merito all’incendio che il 5 luglio ha coinvolto un negozio di vernici a Terzigno.