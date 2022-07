Dimesso dall’ospedale, muore il mattino successivo

Dimesso al Pronto Soccorso dell’ospedale di Eboli muore in casa: la vittima è un 46enne ebolitano. Il calvario dell’uomo è comunicato nella notte di sabato, 16 luglio. Poche ore dopo essere stato dimesso dall’ospedale il 46enne ha avuto un malore che non gli lasciato scampo. Stando a quanto ricostruito finora, l’uomo dopo essere stato dimesso dall’ospedale Maria Santissima dell’Addolorata di Eboli, ha avvertito un malore in casa. Rientrato nella sua abitazione sabato notte, il 46enne ha avvertito il malore nelle prime ore di domenica mattina. Ha immediatamente chiamato il figlio. L’uomo si è anche sporto dalla finestra per chiedere aiuto.

I soccorsi

Sul luogo sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che accertare il decesso del 46enne. Inutili tutti i tentativi di rianimarlo. Sotto choc i familiari e amici. La famiglia intende vederci chiaro sulle cause che hanno portato alla morte dell’uomo così hanno denunciato l’accaduto. Aperta un’inchiesta per fare luce sulla vicenda. Ora toccherà alla Procura di Salerno accertare o meno le eventuali responsabilità