L’Italia torna nella morsa del caldo. L’afa che sta soffocando l’Europa, provocando temperature mai avvertite in Gran Bretagna, non risparmia neanche il nostro Paese. E dopo una tregua parziale dei giorni scorsi, nelle prossime ore è in arrivo una nuova emergenza. In particolare oggi e domani sono cinque le città da bollino rosso e con rischio elevato di calore: Bolzano, Brescia, Firenze, Latina, Perugia. Mercoledì saranno nove, a quelle precedenti si aggiungeranno Bologna, Genova, Rieti e Roma. Col progredire del caldo aumenteranno nei prossimi giorni anche le città contrassegnate dal bollino arancione. Oggi sono 5, domani saranno nove, mercoledì sette quando però 5 città passeranno in rosso. Invece Bari, Napoli e Reggio Calabria resteranno col bollino verde fino a mercoledì.

«Nella giornata di mercoledì sono previste temperature percepite che sfiorano i 40 gradi con allerta di terzo grado a Roma, Latina e Rieti. Si invitano le persone anziane e bambini a evitare l’esposizione all’aperto nelle ore più calde e a bere molta acqua. Sono stati allertati i servizi sanitari e sociali. È bene evitare l’esercizio fisico nelle ore più calde ed è opportuno ricordarsi anche degli animali domestici dando loro molta acqua. È bene attenersi ai dieci consigli utili pubblicati sul sito del Ministero della Salute». Lo dichiara l’assessore alla Sanità della regione Lazio, Alessio D’Amato.