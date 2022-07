Ancora un’aggressione in corsia: questa volta è accaduto all’ospedale di Torre del Greco dove un paziente anziano affetto da problemi psichiatrici si sarebbe scagliato contro il personale medico in servizio su un’ambulanza che lo porta al pronto soccorso. Poi in attesa di essere visitato, avrebbe distrutto porte ed oggetti presenti all’interno dell’ospedale Maresca di Torre del Greco. Le immagini sono state pubblicate sulla pagina social di “Nessuno tocchi Ippocrate”.

“All’ospedale Maresca di Torre del Greco il putiferio – scrivono gli operatori sanitari su Facebook -. Paziente psichiatrico e figlio hanno aggredito dapprima l’equipaggio di ambulanza e successivamente il personale del pronto soccorso. Motivo? Erano in attesa di consulenza psichiatrica. Hanno sfasciato tutta la sala d’attesa”. In merito è intervenuto anche Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde il quale ha dichiarato: “Tre assalti negli ospedali napoletani in poche ore. Pellegrini e Ospedale del Mare a Napoli e Maresca a Torre del Greco. Qualche giorno fa era toccato a Villa Betania subire un assalto. I metodi sono sempre più violenti”.