Decreto Aiuti, spunta un bonus da 3500 euro già ad agosto

Nel Decreto Aiuti Bis di agosto avrebbe dovuto trovare posto il rinnovo del bonus di 200 euro. Purtroppo però questo rinnovo non ci sarà ed è un vero peccato perché tante famiglie ci speravano. Infatti la situazione economica delle famiglie italiane è durissima e non sorprende che le famiglie siano sempre alla ricerca di bonus oppure di aiuti per riuscire ad andare avanti.

Un bonus da ben 3500 euro innovativo

Arriva però un bonus molto particolare da ben 3.500€ e tante famiglie italiane potranno effettivamente beneficiarne.

3.500 euro sono una cifra forte ed in questo caso sono un rimborso per delle spese. Vediamo quindi chi potrà chiedere questi preziosi 3.500€ che andranno a tutte le famiglie italiane che hanno fatto degli interventi sulla propria auto. Quindi si tratta di un bonus auto ma non è uno di quei bonus che costringono a comprare un’auto nuova. Infatti sappiamo bene che oggi gli italiani non vogliono sostenere la spesa per l’acquisto di un’auto nuova.

Risparmio consistente per la famiglia

Questo bonus infatti non chiede al beneficiario di acquistare una macchina nuova ma semplicemente di aver fatto un intervento sulla propria vettura. Questo intervento si chiama retrofit. Infatti anche il bonus 3500 euro si chiama bonus retrofit. Per avere il bonus retrofit bisogna presentare la domanda entro il 31 dicembre ma vediamo di che cosa si tratta. In realtà il retrofit è un’operazione molto furba che consente di trasformare una vecchia automobile con un motore diesel oppure benzina in un’automobile elettrica. Può sembrare assurdo ma esiste un procedimento che consente di sostituire il vecchio motore endotermico con un motore elettrico.

Un bonus ecologico ma che non costringe all’acquisto dell’auto

Questo bonus retrofit vale il 60% delle spese sostenute per la trasformazione del motore dell’auto. Dunque tutte le spese fatte per trasformare il motore endotermico in un motore elettrico saranno agevolate fino alla soglia massima dei 3.500€. Quindi si tratta di un bonus che aiuta le famiglie ma anche di un bonus ecologico perché converte una vecchia auto inquinante in una moderna auto elettrica. Quindi anche questo è un bonus auto di natura ecologica ma sicuramente è decisamente più economico di quelli classici che costringono a comprare l’automobile nuova.

fonte ilovetrading.it