Decreto Aiuti, bonus per gli italiani in arrivo dopo Ferragosto

Tra le misure adottate dal Decreto Aiuti di metà maggio spicca sicuramente il Bonus 200 euro. Si tratta di una indennità del tipo una tantum che il legislatore ha previsto in favore di una vasta platea di contribuenti. L’intento è stato quello di dare una mano al bilancio delle famiglie, alle prese con il caro spesa di questo 2022. Il riconoscimento del Bonus prevede alcuni paletti minimi per le diverse categorie di percettori. Inoltre non arriverà a tutti in automatico, giacché in alcuni casi andrà presentata domanda all’INPS. Parimenti non arriverà a tutti nello stesso tempo. Anzi, in questi casi i soldi del Bonus 200 euro arriveranno dall’INPS dopo l’estate.

Chi prenderà i soldi del Bonus già a luglio

Il Decreto Aiuti ha previsto l’erogazione del Bonus per i redditi fino a 35mila euro lordi annui.

Nel mese di luglio l’indennità arriverà in automatico ai pensionati, che lo hanno già ricevuto nel vitalizio incassato nei primi giorni di questo mese.

A luglio i soldi del Bonus arrivano anche ai dipendenti, pubblici e privati, titolari di uno o più rapporti di lavoro. L’importante è che valga loro l’esonero contributivo dello 0,8% in favore dei redditi fino a 35mila euro annui.

I dipendenti privati lo riceveranno per le mani del proprio datore di lavoro sulla busta paga del mese. I lavoratori dovranno consegnare un’autodichiarazione all’azienda in cui attestino di non essere titolari di altri trattamenti o percettori RdC. In sostanza essa serve a evitare la ripetizione dell’erogazione del Bonus a uno stesso contribuente.

L’indennità una tantum per RdC e lavoratori domestici

Inoltre sempre a luglio riceveranno il Bonus anche i nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza. In questo caso l’indennità verrà sommata sulla ricarica del mese. Tuttavia, non ci sarà Bonus nel caso in cui i membri del nucleo familiare lo abbiano già percepito in quanto rientranti in altre categorie di beneficiari.

Vediamo ora la situazione per i lavoratori domestici (colf e badanti) assicurati, cioè in possesso di regolare contratto di lavoro. In questo caso gli interessati dovranno presentare istanza all’INPS entro il prossimo 30 settembre. Per cui si intuisce che in questi casi i soldi del Bonus arriveranno nelle prossime settimane.

In questi casi i soldi del Bonus 200 euro arriveranno dall’INPS dopo Ferragosto

L’Istituto di Previdenza ha già fatto sapere che l’aiuto previsto dal decreto di maggio arriverà ad ottobre per tutta una serie di aventi diritto. In questi casi gli interessati dovranno presentare domanda per il Bonus all’Ente di Previdenza entro il 31 ottobre 2022.

Qui troviamo anzitutto i percettori dell’indennità di disoccupazione NASPI DIS-COLL. Ricordiamo che l’indennità per questi disoccupati arriva sempre nella prima metà del mese e fa riferimento alla disoccupazione del mese precedente.

Poi troviamo i percettori degli assegni di disoccupazione agricola e i beneficiari delle ex indennità Covid 2021 (come i lavoratori dello spettacolo).

Ancora, gli stagionali a tempo determinato e gli intermittenti aventi almeno 50 giornate di lavoro effettivo nel corso dell’anno scorso.

Infine troviamo gli addetti alle vendite domicilio e gli autonomi occasionali privi di Partita IVA.

