Debora trovata morta in casa a 32 anni, arrestato il marito

Indagini in corso sulla morte di Debora Pagano, 32 anni, trovata morta nella sua casa a Macchia, frazione di Giarre (Catania) dopo che il marito Leonardo Fresta, 40 anni, ha avvisato i soccorsi ieri pomeriggio, 10 luglio. La figlia della coppia non era in casa al momento della morte, in quanto si trovava dai nonni a Letojanni. L’uomo è arrestato ed è indagato per omicidio. «Il mio assistito ha trovato la moglie morta a casa venerdì sera ma ha avvertito il 118 soltanto ieri. È rimasto due giorni sotto choc senza riuscire a capire cosa fosse successo e neppure lui sa spiegare bene il parché» ha detto Salvatore La Rosa, avvocato dell’uomo.

Leonardo Fresta ha precedenti penali per reati contro il patrimonio e attualmente è indagato per 416 bis nel processo “Caos”. E’ contro esponenti del clan di mafia Brunetto.