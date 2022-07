“Avremo un picco di contagi già a fine luglio, ma stiamo lavorando oggi prima di andare in ferie per avere i programmi organizzativi delle nostre Asl per settembre, per ottobre. Su questo saremo tedeschi: dobbiamo avere una nostra organizzazione, altrimenti tra 10mila dipendenti in meno nella sanità regionale e il tasso di congestione urbana che abbiamo nell’area vesuviana rischiamo veramente un’ecatombe”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, parlando alla presentazione del servizio di Psicologia di base del sistema sanitario regionale. “Dobbiamo essere più rigorosi degli altri, se vogliamo salvarci”, ha aggiunto De Luca.

Sono 4.837 i nuovi casi di Covid 19 in Campania nelle ultime 24 ore, 4.697 positivi all’antigenico e 140 al molecolare. I test processati sono 12.835, di cui 11.519 antigenici e 1.316 molecolari. I deceduti sono 6 nelle ultime 48 ore; 4 i deceduti in precedenza ma registrati ieri. Dei 573 posti letto di terapia intensiva disponibili, ne sono occupati 33. Dei 3.160 posti letto di degenza disponibili, compresi quelli da privati, ne sono occupati 540.