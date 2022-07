”I posti letto riservati a pazienti covid sono gia’ in larga misura occupati. Questo vuol dire che dobbiamo ridefinire il piano covid per la nostra sanita”’. Lo annuncia il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della diretta facebook- Rendendo noto che in queste ore si terra’ una riunione con i direttori generali per definire un piano A, un piano B e piano C. Saranno quindi ”in base alla gravita’ e alla diffusione del contagio”. Al Cardarelli di Napoli, al Ruggi di Salerno e all’ospedale di Nola vi e’ gia’ il 100 per cento di occupazione posti letto covid. L’88% al Cotugno, il 94% alla Federico II, 100% all’ospedale di Caserta

”Aspettiamo settembre per fare i richiami del vaccino, e’ assolutamente necessario fare la quarta dose nelle Rsa. Così per gli ultra settantenni e ottantenni perche’ per l’80 per cento l’attuale vaccino rimane efficace anche nei confronti delle nuove varianti”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della diretta Fb. Rispetto ai nuovi vaccini che dovrebbero essere pronti a settembre per le nuove varianti, De Luca ha evidenziato che ”ad oggi non abbiamo alcuna certezza ne’ sulla produzione ne’ sull’efficacia effettiva contro le varianti Omicron 4 e 5”.