Crollo della giostra a Palma Campania, spunta il video sul web – GUARDA QUI

La cittadina Palmese ancora scossa e incredula dal crollo della giostra avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri. Oltre alle varie foto che circolano sui social è spuntato anche un video in cui si vede chiaramente il momento del distacco dal suolo con conseguente crollo.

Come si può notare, fortunatamente la giostra era stata messa in funzione da poco e i seggiolini ancora non erano in corsa ad alta velocità, fattore determinante quest’ultimo che ha evitato la tragedia. I feriti sono tutti fuori pericolo e per la maggiore von ferite guaribili in poche decine di giorni.

Oltre a video, foto e testimonianze oculari ,non poche le polemiche degli utenti dell’etere che parlano di responsabilità e mancanza di controlli. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente l accaduto di ieri rientra nella fattispecie delle installazione ed esercizio di attrazioni dello spettacolo viaggiante. Con questo si intende il posizionamento sul territorio comunale delle attrazioni, quali ad esempio giostre, miniseggiolini, autoscontro, rotonda tiri vari.

Per ciò che riguarda le richieste di autorizzazioni occorre presentare:

Domanda di autorizzazione

Planimetria in scala adeguata dell’area con indicato il posizionamento degli allestimenti;

Disegni e/o fotografie degli allestimenti;

Collaudo annuale valido per l’anno in corso;

Assicurazione per responsabilità civile nei confronti di terzi;

Documento d’identità del richiedente;

Permesso di soggiorno (se necessario).

Dalle notizie trapelate gli uomini di Castello di Cisterna hanno ascritto nel registro degli indagati la proprietaria della giostra mentre resta il riservo su eventuali cause scatenanti il crollo .