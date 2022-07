Crolla giostra a Palma Campania, bambini in ospedale

Attimi di apprensione a Palma Campania dove, a tarda serata, è caduta una giostra provocando alcuni feriti tra i piccoli avventori. I fatti sono accaduti nell’ area parcheggio in via Querce dove abitualmente stazionano i giostrai. Ancora incerte le notizie sia su numero e condizioni dei feriti, che sul cosa abbia provocato il cedimento della giostra. Sul posto, oltre ai sanitari per i primi soccorsi, sono presenti carabinieri, la Polizia Municipale e i vigili del fuoco per stabilire dinamiche ed eventuali responsabilità che hanno causato il crollo .

L’intera area è posta sotto sequestro.

Al momento non risulterebbero feriti particolarmente gravi. Le giostre sono di gestori privati e non è chiaro cosa abbia provocato quello che è un vero e proprio crollo. Alcuni bimbi soccorso sono in ospedale per i controlli.