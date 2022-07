“Stiamo registrando un boom, un aumento enorme di crescita enorme di contagi in età pediatrica. Al Santobono cominciamo ad avere difficoltà perché abbiamo decine di bambini che sono ricoverati per contagio da Covid”. Lo afferma il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante la consueta diretta Facebook del venerdì. “È la fascia d’età meno protetta dal vaccino, molti non sono vaccinati, ma questo è un altro dato di serietà della situazione del contagio Covid ad oggi – dice De Luca -. La situazione sta cominciando a diventare preoccupante nei luoghi di lavoro, abbiamo migliaia di persone che sono a casa perché positive al Covid”.

“La cosa ancora più preoccupante è che cominciamo ad avere centinaia di persone del comparto sanitario che sono contagiate: medici, infermieri, personale amministrativo. Questo è un dato che va seguito con estrema attenzione perché questo è veramente un dato preoccupante. Rischiamo di non avere il personale per seguire con attenzione l’evoluzione e la crescita del contagio” conclude il governatore campano.