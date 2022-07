Commerciante ucciso a martellate in Campania: città sconvolta

E’ un nigeriano di 24 anni (et non un extracomunitario dell’Est Europa, ndr.) l’uomo che ha ucciso brutalmente un commerciante cinese nel suo negozio a Monteforte Irpino. Il giovane e’ stato fermato dai carabinieri a poca distanza dal negozio di articoli cinesi, lungo via Nazionale, alla periferia del comune irpino. Era in stato confusionale e con gli abiti sporchi di sangue. Passanti e clienti presenti al momento dell’aggressione, lo hanno segnalato ai carabinieri, che in pochi minuti lo hanno rintracciato. Il 24enne non ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a entrare nel negozio, afferrare un martello e avventarsi sul proprietario, un 56enne, e su un cliente, un 49enne bulgaro che ha tentato di bloccarlo. Quest’ultimo e’ ricoverato in ospedale in gravi condizioni. E’ giunto al pronto soccorso del “Moscati” di Avellino assieme al commerciante, che poi e’ deceduto per la gravita’ delle ferite soprattutto al capo.

Al momento dell’aggressione nel negozio c’erano diversi clienti, che sono scappati e hanno chiesto aiuto al 112. Una scena raccapricciante si e’ presentata ai militari quando hanno raggiunto il negozio di via Nazionale: sangue ovunque e il martello lasciato a terra all’ingresso del locale. Il 24enne nigeriano e’ accusato di omicidio e tentato omicidio.