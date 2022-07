Momenti di tensione e paura all’ospedale Maresca di Torre del Greco, Napoli, dove un uomo ha estratto un coltello per saltare il turno al pronto soccorso. Ieri in tarda serata i carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco sono intervenuti presso l’ospedale Maresca. Un 51enne del posto già noto alle forze dell’ordine è stato portato in ambulanza al pronto soccorso. Quando è arrivato in ospedale ha estratto un coltello e lo ha puntato contro il personale sanitario pretendendo di essere visitato senza attendere il turno. I carabinieri sono intervenuti poco dopo. Hanno perquisito il 51enne e trovato anche un coltello a serramanico nel suo borsello. E’ stato denunciato per minaccia e porto di armi.

Così racconta “Nessuno Tocchi Ippocrate”. “Ieri in tarda serata i carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco sono intervenuti presso l’ospedale Maresca. Un 51enne del posto già noto alle ffoo è stato portato in ambulanza al pronto soccorso. Quando è arrivato in ospedale ha estratto un coltello e lo ha puntato contro il personale sanitario pretendendo di essere visitato senza attendere il turno. I carabinieri sono intervenuti poco dopo. Hanno perquisito il 51enne e trovato anche un coltello a serramanico nel suo borsello. E’ stato denunciato per minaccia e porto di armi”.