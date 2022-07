Colorificio a fuoco a Terzigno, incendio ancora in atto: il sindaco firma l’ordinanza

Ancora in fiamme il colorificio di via Einaudi a Terzigno. Un vero e proprio dramma per i proprietari ed anche dal punto di vista ambientale. Evacuate anche le case. Il sindaco Francesco Ranieri ha preso provvedimenti: “La comunitá si stringe attorno alla famiglia Rastelli per il dramma che stanno vivendo in queste ore. Le operazioni sono ancora in corso. Immane il lavoro dei vigili del fuoco coadiuvato dai volontari della NOT – Tutela Ambientale dai Carabinieri e dalla Polizia Municipale. Nel frattempo ho firmato ordinanza di interdizione dell’area”.

Il primo cittadino continua: “Sono in corso anche i rilievi da parte dell’Arpac per monitorare eventuale inquinamento dell’ambiente. Ringrazio Salvatore Carillo per aver immediatamente dato la disponibilità all’Agenzia Regionale di installare i rilevatori. Restiamo uniti e facciamo sentire il nostro affetto. Non siete soli”.