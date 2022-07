Clementino sui social: “Ho preso solo una multa”

Nessuna patente ritirata: “mi hanno fatto solo una multa”. Il rapper Clementino ha diffuso sui suoi canali social un video per smentire che gli sia ritirata la patente ad Ischia. I fatti durante un controllo stradale della Polizia. “Ho risolto questa situazione – dice l’artista in un video, all’esterno del commissariato ischitano – non mi hanno ritirato la patente. Questo e’ il verbale della multa che ho appena pagato perche’ non l’avevo con me”.

Martedi’ sera l’artista si era esibito in un noto locale del centro di Ischia nell’ambito di una manifestazione cinematografica in corso in questi giorni e dopo lo spettacolo si era messo alla guida di un monovolume con alcune persone ed era stato fermato dagli agenti della polizia.