Eav «riapre» due stazioni periferiche di Torre del Greco lungo le linee vesuviane. Ad annunciarlo è il presidente dell’ente Autonomo Volturno, Umberto De Gregorio. Rispondendo ad una precedente lettera del sindaco Giovanni Palomba, preoccupato di come la soppressione delle corse lungo la tratta Napoli-Scafati-Poggiomarino in programma domani e fino a fine agosto. Avrebbe quindi di fatto tagliato fuori gli utenti delle stazioni Via del Monte e Villa delle Ginestre. Sono servite dai soli treni diretti a Poggiomarino e non da quelli destinati a Sorrento.

De Gregorio ha fatto sapere all’amministrazione comunale di Torre del Greco che i treni diretti lungo la linea Napoli-Sorrento da domani, sabato 9 luglio, e fino al prossimo 31 agosto effettueranno regolare fermata a Via del Monte e Villa delle Ginestre. Alleviando così in minima parte gli enormi disagi a cui andranno incontro per i prossimi quaranta giorni gli utenti della Circumvesuviana.