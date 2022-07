Numerose persone ferite e ben 8 vetture coinvolte in una tremenda carambola sulla Nola-Villa Literno. Lo schianto intorno alle 3 della notte, intervento sul posto della polizia stradale. Il tamponamento sarebbe originato da una Smart che avrebbe urtato una Bmw. Poi a catena le altre auto non sono riuscite ad evitare lo schianto. Fortunatamente non sono emersi feriti gravi mentre le auto sono andate completamente distrutte.

Sul posto immediato l’arrivo dei soccorsi, polizia stradale, ambulanze che hanno trasportato d’urgenza nei diversi nosocomi i feriti. Gli agenti hanno provveduto a ricostruire la dinamica dell’incidente e i soccorsi a portare via i veicoli che occupavano la carreggiata per rendere di nuovo percorribile la strada.