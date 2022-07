Dopo una breve tregua torna l’anticiclone africano e con lui l’incubo del caldo. La prossima settimana a partire da martedì 19 luglio l’Italia sarà investita da una “bolla rovente” in arrivo dalla Francia e le temperature torneranno a schizzare sopra i 40 gradi. Secondo le previsioni la quarta ondata di caldo della stagione sarà anche più intensa delle precedenti.

Caldo, le previsioni per la prossima settimana

L’anticiclone delle Azzorre, che porta sole, bel tempo e clima mite senza eccesso di caldo ha caratterizzato l’ultima settimana. Ma ora sarà “scalzato” da una massa di aria rovente proveniente dall’Africa. In questi giorni ha già invaso la Spagna e si sta dirigendo verso la Francia e la Germania. La prossima settimana, martedì, arriverà sulle regioni alpine e della Pianura Padana riportando afa e temperature 20 gradi sopra la media stagionale (con picchi di 42 gradi).

Estate 2022: temperature roventi da record

Secondo l’Osservatorio Geofisico di Unimore, l’estate 2022 è molto simile all’estate del 2003, quando il caldo fu definito “Hyperestremo”. Il caldo record del mese di giugno conferma la tesi. Come ha rilevato anche il Copernicus Climate Change Service (C3S) giugno 2022 per l’Europa è stato il secondo giugno più caldo mai registrato, con temperature estreme in Spagna, Francia e Italia superiori alla media di circa 1.6°C.

«Nei prossimi anni si prevedono ondate di calore sempre più frequenti e forti simili a quelle osservate quest’anno in Europa e oltre. È di particolare importanza rendere pubblici dei dati affidabili, così da permettere a chiunque di monitorare queste tendenze e prepararsi al meglio a ciò che ci attende», dice il direttore del Copernicus Climate Change Service, Carlo Buontempo.