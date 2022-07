Si avvicina la data in cui il Bonus psicologo potrà essere richiesto dai cittadini. Entro il prossimo 27 luglio, l’Inps e il ministero della Salute comunicheranno il giorno a partire dal quale sarà possibile presentare le domande per avere il beneficio. Da quel momento si avranno a disposizione sessanta giorni di tempo per farne richiesta. La domanda potrà essere presentata in via telematica, su un’apposita piattaforma creata dall’Inps. Tramite le credenziali del Sistema pubblico di identità digitale (Spid), la Carta di identità elettronica (Cie) o la Carta nazionale dei servizi (Cns). Le richieste potranno essere presentate anche tramite il contact center di Inps, raggiungibile attraverso il numero verde gratuito.

Terminato il periodo di iscrizione, l’Inps pubblicherà le graduatorie indicando i beneficiari del bonus. Sarà fornito il codice da comunicare al professionista di riferimento che a sua volta lo inserirà nella piattaforma Inps per ricevere direttamente il pagamento, specificando la data della prestazione. Accolta la domanda, si avranno 180 giorni di tempo per utilizzare il voucher. In caso di non utilizzo nei termini previsti, la domanda sarà annullata.

Di cosa si tratta

Il Bonus psicologo è una misura volta a sostenere le spese per le sessioni di psicoterapia e psicologia. Il decreto attuativo per il bonus è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 28 giugno 2022. Possono accedere al bonus tutte le persone che hanno un reddito Isee fino a 50mila euro l’anno.

La cifra che si può ottenere dipende dal proprio Isee. Se è inferiore ai 15mila euro l’anno, si avrà diritto a 50 euro per ciascuna seduta per un importo massimo di 600 euro per beneficiario. Se l’Isee è tra i 15mila e i 30mila euro, si potranno ricevere fino a 50 euro per ciascuna seduta per un importo massimo di 400 euro. Se invece l’Isee è compreso tra i 30mila e i 50mila euro, si riceveranno fino a 50 euro a seduta per un importo massimo di 200 euro. Per il Bonus psicologo sono stanziati 10 milioni di euro per il 2022.