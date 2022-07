Bonus per le Donne da 6mila euro, c’è il via libera per l’erogazione

In questo periodo gli italiani sono alla spasmodica ricerca di bonus perché la situazione economica è durissima. Questo bonus di €6.000 INPS riservato alle donne è qualche cosa di davvero prezioso. Per gli italiani far quadrare il bilancio è diventato davvero troppo difficile. Non solo il costo della vita aumenta continuamente ma è difficile anche trovare un lavoro e spesso i lavori sono precari e malpagati.

Un aiuto forte riservato alle donne

Questo bonus di 6.000 euro riservato alle donne può essere quindi un aiuto veramente concreto in un momento del genere.

Ma cerchiamo di capire perché l’INPS eroga questo aiuto. Le donne in Italia sono pesantemente discriminate dal punto di vista lavorativo. Innanzitutto molte fanno le casalinghe e per dover badare alla casa purtroppo non possono avere un reddito. Ma oltre a questo problema c’è anche il fatto che tanti datori di lavoro discriminano le donne. Infatti i datori di lavoro per pregiudizi arcaici oppure per il concreto timore che la lavoratrice possa rimanere incinta e quindi debba lasciare il lavoro per un tempo prolungato discriminano le donne al momento dell’assunzione.

Donne troppo discriminate

Proprio per questo, questo bonus dell’Inps da €6000 rappresenta sicuramente un aiuto determinante in una questione così brutta e così disdicevole. Infatti il bonus di 6.000 euro può andare ad aiutare la donna che abbia un lavoro a tempo indeterminato ma anche quella che abbia un lavoro a tempo determinato o anche un lavoro part time. Questi 6.000 euro sono il tetto massimo dell’aiuto che può essere chiesto. Dunque la donna che lavora potrà avere uno sgravio contributivo fino ad un massimo di 6.000 euro.

Un aiuto vero per la donna

Dunque questo è decisamente un bell’incentivo per l’imprenditore ad assumerla. Infatti l’imprenditore che assume una donna può godere di questo corposo sgravio previdenziale che arriva fino ad un massimo di 6.000 euro. La domanda va fatta all’Inps e dopo essersi autenticati si deve andare al proprio cassetto fiscale. Così si potrà beneficiare dello sgravio contributivo che può essere un concreto elemento di aiuto alla donna per evitare di essere discriminata nella ricerca del lavoro.

fonte ilovetrading.it