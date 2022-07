Bonus Donna, fino a 6.000 euro l’anno: è possibile fare domanda

Il bonus donna 2022 rappresenta uno degli aiuti più concreti messi in campo dal Governo per agevolare le donne. In questo periodo le famiglie italiane sono in gravissima difficoltà a causa di stipendi sempre di un miseri e di un costo della vita che si impenna continuamente. Gli italiani sono sempre alla ricerca di nuovi bonus. Ma questo bonus in particolare consente di avere una 6000€ l’anno e quindi decisamente è da non perdere.

Il Bonus Donna 2022 è particolarmente ricco

Si tratta di un bonus riservato esclusivamente alle donne ed è il caso di capire come non lasciarselo sfuggire.

Il bonus donna 2022 consiste in un risparmio che arriva addirittura al 100% sul pagamento dei contributi. La cifra può arrivare ad un massimo di 6.000 euro all’anno e quindi parliamo di un bonus decisamente importante. Questo bonus può essere fruito sia nel contratto a tempo determinato che nel contratto a tempo indeterminato ma anche nel caso di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto precedente.

Si può richiedere in tanti casi

In ultimo potrà essere richiesto anche per una semplice proroga di un contratto a tempo determinato. Anche per un’assunzione part time si potrà richiedere lo stesso beneficio. Ma vediamo che durata ha il bonus donne 2022. Questo bonus può durare 12 mesi per quanto concerne i contratti a tempo determinato ma arriva a 18 mesi per quelli a tempo indeterminato. Il bonus donne 2022 deve essere chiesto dal datore di lavoro al sito dell’Inps. La fruizione di questo bonus non confligge con quella di altri bonus e aiuti eventualmente disposti per la lavoratrice.

Come richiedere il Bonus all’INPS

Per richiedere questo bonus il datore di lavoro dovrà accedere al sito dell’Inps con le sue credenziali. Da qui si dovrà andare al cassetto previdenziale ed utilizzare il modulo 92- 2012. Questo bonus rappresenta sicuramente un ausilio per l’occupazione femminile che in Italia è sempre davvero troppo bassa. Infatti ancora oggi nel 2022 assistiamo ad un forte divario tra l’occupazione maschile e quella femminile e purtroppo anche tra gli stipendi. Infatti anche per quanto concerne gli stipendi, quelli delle donne risultano sempre sistematicamente più bassi di quelli degli uomini.

fonte ilovetrading.it