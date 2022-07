C’è effettivamente una grande voglia di ricevere questo bonus da €500 focalizzato proprio sulle famiglie con figli. Ma bisogna fare in fretta perché la scadenza è il 31 agosto. Dunque il tempo c’è ma è meglio non perderlo. Vediamo come le famiglie possono essere aiutate da questo nuovo bonus da 500€. Sicuramente in questo momento le famiglie italiane sono sotto pressione.

Un bonus molto richiesto, ma c’è la scadenza

Infatti il costo della vita sta aumentando in maniera veramente importante. D’altra parte gli aiuti tanto sospirati come il salario minimo o i grandi aiuti sociali che tanto sono stati chiesti ancora non si vedono. Ma questo bonus di 500 euro sicuramente dà una mano concreta alle tante famiglie con figli che stanno riscontrando forti difficoltà ad andare avanti. Infatti ricordiamo che sono proprio le famiglie con figli quelle ad essere più duramente colpite dall’inflazione. Il governo comprende perfettamente come proprio chi ha figli a carico è costretto ad esborsi continui e così questo bonus 500 euro viene incontro proprio alle esigenze dei ragazzi.

Pensato per i ragazzi

Si tratta di un bonus che è possibile richiedere on-line e che vale proprio 500 euro. Tuttavia i 500 euro erogati da questo bonus saranno offerti al ragazzo nella forma di un voucher da poter spendere soltanto per attività culturali. In realtà sono tantissime le cose che si possono acquistare con i 500 euro: libri, Libri digitali, musica, biglietti dei concerti, biglietti del cinema, biglietti del teatro, abbonamenti riviste anche digitali. In realtà l’elenco è molto lungo. Stiamo parlando del bonus cultura per tutti i diciottenni. Infatti tutti i nati nell’anno 2003 possono chiedere i bonus per i 18 anni online sull’apposita piattaforma. Tutti coloro i quali richiederanno questo bonus on-line avranno i 500 euro da spendere in prodotti di tipo culturale.

Limiti e paletti

Ma è sempre molto importante sottolineare un pericolo che si nasconde dietro questo bonus. Infatti chi dovesse convertire i 500 euro del bonus cultura in 500 euro liquidi per acquistare beni diversi da quelli permessi dal bonus sta commettendo una frode. Purtroppo tante di queste frodi sono emerse negli anni scorsi ed è fondamentale ricordare ai ragazzi che questi 500 euro permettono di acquistare tante cose importanti ed essenziali per la loro crescita culturale ma non consentono di acquistare tutto. Quindi se qualche negozietto truffaldino propone di utilizzare presso di lui il bonus per i diciottenni per acquistare magliette occhiali da sole o cose di questo genere è molto importante non cadere in questo insidioso tranello. Il bonus da 500 euro per i diciottenni è assolutamente cumulabile con l’assegno unico e con altre misure sociali che il ragazzo o la famiglia stia percependo.

fonte ilovetrading.it