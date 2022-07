In questo periodo si parla veramente tanto di bonus perché le famiglie hanno concretamente bisogno di aiuti per andare avanti. Se è vero che l’unica vera forma di aiuto nei confronti delle famiglie sarebbe quella del reddito di base universale o del salario minimo è vero anche che queste misure veramente utili ancora tardano ad arrivare. Ecco perché questo nuovo bonus da €500 può essere un aiuto concreto per le famiglie.

Un ricco bonus per le famiglie

Le famiglie italiane sono tartassate da stipendi sempre più precari e più bassi e da un costo della vita che si impenna continuamente.

In una situazione del genere ogni bonus erogato dallo Stato è da conoscere ed utilizzare. Questo bonus da 500 euro è pensato in particolare per quelle famiglie che abbiano figli a carico. Infatti questo bonus va ad agevolare proprio le spese per i figli. Come sappiamo le spese per i figli sono tantissime e infatti le famiglie hanno continuamente bisogno di aiuti. Questo bonus 500 euro però si può richiedere soltanto fino al 31 agosto e quindi è meglio sbrigarsi. Si tratta di un bonus pensato per i diciottenni ed infatti si chiama bonus cultura 18 anni. Tutti i nati nel 2003 potranno chiedere il bonus cultura entro il 31 agosto.

Domanda online

La domanda va fatta online sull’apposito sito. Però bisogna stare attenti. Il bonus cultura eroga un voucher da 500 euro che può essere utilizzato per acquistare tante cose. Libri, Libri digitali, abbonamenti e riviste, biglietti di musei, biglietti dei concerti, ecc. L’elenco di ciò che si può acquistare con il bonus cultura per i diciottenni è veramente lunghissimo e quindi si tratta sicuramente di un aiuto molto valido.

Attenzione ai rischi

Eppure in questi anni è emerso come commercianti poco onesti consentano di convertire illegalmente il bonus cultura il soldi liquidi per acquistare merce di altro genere. Tuttavia questa è una truffa e i ragazzi che fanno cose del genere rischiano. Quindi se è vero che il bonus cultura sicuramente consente ai ragazzi di avere 500 euro da spendere come preferiscono e vero anche che bisogna stare attenti a chi promette la conversione del bonus in danaro liquido perché questo non è possibile e già tante frodi di questo genere sono stati scoperte.

