Bonus bollette, il Governo allarga ancora la platea dei beneficiari: cosa cambia per l’ISEE

un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 12mila euro

nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro

(famiglia numerosa) e indicatore ISEE un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.

Le novità introdotte quest’anno per il bonus per disagio economico non riguardano i requisiti necessari per ottenere questa agevolazione. Leper avere diritto al bonus per disagio economico, infatti, non sono cambiate.È necessario appartenere ad:

Il bonus sociale luce viene erogato sia ai clienti che hanno aderito a un’offerta sul mercato libero dell’energia sia a quelli serviti in maggior tutela. Sarà automaticamente riconosciuto anche in caso di cambio fornitore.

Lo stesso vale per il bonus sociale gas, per accedere al quale tuttavia è necessario essere allacciati alla rete cittadina del gas, perché l’agevolazione non può essere riconosciuta se si utilizza gas metano o GPL in bombola.