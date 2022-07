Bonus 550 per lavoratori dipendenti: ecco cosa prevede

Un aiuto economico per sostenere chi lavora con contratti part time solo alcuni periodi dell’anno. È l’obiettivo del Bonus 550 euro, contenuto nel testo della legge di conversione del Decreto Aiuti approvato in commissione alla Camera. Dovrà poi passare al Senato per l’ok definitivo. Il Bonus 550 euro si rivolge ai dipendenti di aziende private che nel 2021 sono stati titolari di un contratto a tempo parziale ciclico verticale. Il contratto deve avere le seguenti caratteristiche: prevedere periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e nel complesso non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane.

Può presentare domanda chi non è titolare di un altro rapporto di lavoro dipendente e non percepisce NASPI o pensione. Il Bonus 550 è versato una tantum direttamente dall’istituto previdenziale. Non concorre alla formazione del reddito. Il Bonus 550 è contenuto nel desto del decreto Aiuti che sta giungendo alla conclusione dell’iter di conversione in legge. L’Aula di Montecitorio ha votato la fiducia chiesta dal governo sul provvedimento.