Bonus 200 euro: bis e tris ad agosto e settembre

Bonus 200 euro anche ad agosto e settembre. Il bonus 200 euro dovrebbe essere un contributo una tantum, ma nei palazzi del governo c’è chi sta pensando di estendere l’aiuto anche nei prossimi due mesi visto che l’inflazione procede inarrestabile. Il problema principale è trovare le risorse, ecco perché al momento questa rimane solo un’ipotesi molto lontana. Un primo accenno alla provenienza di queste risorse lo ha fatto nei giorni scorsi Il Messaggero. In primis, si parla di un grande risparmio sull’Assegno Unico. Seconda fonte di risparmio sarebbero i Bonus legati al Covid, non più erogati con la fine dello stato di emergenza. Infine, l’impennata delle entrate fiscali.

Bonus 200 euro a chi spetta

– lavoratori dipendenti;

– lavoratori autonomi;

– pensionati;

-percettori di Reddito di cittadinanza;

-disoccupati che nel mese di giugno ricevono l’assegno di disoccupazione o la Naspi;

-lavoratori stagionali;

-lavoratori domestici.

Tetto 35mila euro

Per il calcolo del tetto dei 35mila euro, superato il quale non si ha diritto al bonus 200 euro, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura (compresi quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva). Non contribuiscono al calcolo, invece, il reddito della casa di abitazione e le sue pertinenze, i trattamenti di fine rapporto e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata, l’assegno al nucleo familiare, gli assegni familiari e l’assegno unico universale.

fonte tag24.it