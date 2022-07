Bimba di 4 anni muore di stenti, la piccola è di Saviano: indagata la madre

Una bambina di 4 anni è morta di stenti a Mugnano del Cardinale. La mamma della piccola, originaria di Saviano, risulta indagata. Si sta verificando se la bimba sia morta di stenti. La Procura della Repubblica di Nola ha aperto un’inchiesta per fare luce sulla drammatica storia, che ha scosso le comunità di Mugnano del Cardinale e quelle del resto del Mandamento. La vicenda si è consumata in un contesto di notevole degrado. Gli investigatori vogliono fare piena luce per verificare eventuali responsabilità.

Della vicenda si è occupato a lungo il giornalista Pino Grazioli sulle sue pagine social. Anzi, proprio è l’artefice probabilmente di aver sollevato il caso della piccola Maria verso l’opinione pubblica. Adesso la parola tocca ai giudici. E se i racconti fatti corrispondessero a verità, le responsabilità potrebbero esserci.