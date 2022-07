Autostrada A16, doppio incendio di auto nel tratto maledetto

Ancora incendi di auto nel tratto maledetto dell’autostrada A16 Napoli-Canosa. I roghi di veicoli in transito sono all’ordine del giorno in questa parte dell’A16 tra Baiano e Monteforte Irpino, tanto da essere oggetto di studio da parte del comando provinciale dei vigili del fuoco di Avellino. Nel pomeriggio di oggi si è verificato un doppio incendio. E’ accaduto nel territorio del comune di Baiano. Una vettura ha preso fuoco mentre viaggiava in direzione Canosa. Il conducente ha fatto appena in tempo a mettersi in salvo. Un’altra macchina che sopraggiungeva ha tamponato il veicolo avvolto dalle fiamme e, a sua volta, ha preso immediatamente fuoco. Gli occupanti si sono subito dileguati.

E’ stato necessario l’intervento di due squadre dei caschi rossi per spegnere il rogo e mettere in sicurezza la zona. I vigili del fuoco stanno raccogliendo dati per capire le ragioni alla base dei numerosi episodi che si verificano da anni.