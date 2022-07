Auto in panne sulla Nola-Villa Literno, esce e viene investito: morto sul colpo

Tragedia sulla via del mare, nel territorio di Castel Volturno. Un 45enne originario di Sant’Antimo è sceso dall’auto ed è stato travolto da una seconda vettura che è sopraggiunta. Un guasto meccanico, un inconveniente tecnico: non è ancora chiaro il perché l’uomo abbia deciso di scendere dal proprio mezzo sulla Nola Villa Literno nel tratto che collega la Domiziana. L’unica cosa certa è che questo gesto gli è stato fatale: inutile l’intervento immediato dei sanitari del 118 per il 45enne non c’era nulla da fare.

Nella stessa giornata anche 2 ragazze sono rimaste vittime di un incidente, a Mondragone. Entrambe si trovavano su una moto, anche in questo caso la dinamica non è nota. Una di loro è finita trasportata in ospedale.