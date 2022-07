Arrivano le bollette di luce e gas senza sconti: sarà una batosta

In arrivo una brutta sorpresa per i consumatori italiani. Previste, infatti, diverse bollette che non godranno dello sconto previsto. Ecco che cosa sta succedendo Il momento socioeconomico che stiamo vivendo in tutto il mondo è particolarmente preoccupante. Dopo gli strascichi della pandemia (che sembra aver ripreso particolare forza), i rincari dell’energia e la guerra in Ucraina scatenata dalla Russia, stiamo assistendo ad una pericolosa inflazione.

Questo, oltre alle speculazioni finanziarie, ha portato ad un aumento dei costi domestici che, alla fine del mese si fanno sentire sul peso del portafoglio. Ma le cattive notizie non sono affatto finite: è in arrivo, infatti, una brutta sorpresa per i consumatori italiani. Previste, infatti, diverse bollette che non godranno dello sconto previsto. Ecco che cosa sta succedendo.

Brutta sorpresa per i consumatori: in arrivo le bollette senza sconto

Nonostante i requisiti soddisfatti, alcuni consumatori potrebbero ricevere bollette senza lo sconto del bonus sociale. Altre cattive notizie, dunque, per chi sta soffrendo particolarmente a causa della dura situazione economica. A partire dal 1° aprile 2022, infatti, debutterà la nuova soglia ISEE che permette ai cittadini di usufruire del bonus sociale bollette, sia per luce che per gas.

Per quanto riguarda il limite impostato dal legislatore, questo è stato fissato a 12.000 euro, anche se, in realtà, per quanto riguarda il primo trimestre di quest’anno verrà applicato il limite precedentemente preso in considerazione: ovvero quello di 8.265 euro.

Il bonus sociale bollette di cui stiamo parlando riguarda uno sconto, previsto dal governo, che verrà calcolato direttamente sulla bolletta stessa del richiedente. Anche in questo caso, però, coloro che vorranno usufruire dello sconto dovranno soddisfare particolari requisiti ISEE relativi al proprio nucleo familiare di appartenenza.

Nello specifico, coloro che hanno un ISEE inferiore a 8.265 euro potranno accedere al bonus (in questo caso è utile ricordare che il limite verrà alzato a 12.000 euro a partire dal 1° aprile 2022, fino al 31 dicembre 2022). Potranno accedere al bonus, inoltre:

I percettori del Reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza;

e della pensione di cittadinanza; I nuclei familiari con almeno 4 figli a carico con un ISEE inferiore a 20.000 euro;

con un ISEE inferiore a 20.000 euro; I malati gravi per cui è previsto l’utilizzo delle apparecchiature salvavita.

fonte ilovetrading.it