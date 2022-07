Come sappiamo il governo sta erogando tutta una serie di bonus perché la situazione economica delle famiglie italiane è disastrosa. Gli stipendi sono sempre più poveri e precari e tutto aumenta continuamente di prezzo. Gli italiani sono sempre alla ricerca di nuovi bonus da parte dello stato e chiedono il reddito di base universale.

Tuttavia lo stato italiano non ha ancora risposto nulla riguardo il reddito di base universale che invece è partito in tanti altri paesi europei almeno come progetto pilota.

I nuovi bonus ricchi e preziosi

Ma oggi arrivano dei bonus molto interessanti non erogati dallo stato ma messi a disposizione da enti locali ma soprattutto da realtà private.

Può sembrare paradossale ma oggi alcuni dei bonus più interessanti circolazione sono messi in campo proprio dai privati. Partiamo con il bonus spesa di Conad. I popolari supermercati Conad danno dei buoni da 10 euro proprio sul materiale scolastico. Dal 18 luglio fino al 30 settembre proprio facendo la spesa da Conad si ottengono i buoni spesa di 10 euro per il materiale scolastico.

Per la scuola e per la benzina un aiuto concreto

Infatti come sappiamo la scuola del prossimo anno sarà una vera grande stangata per gli italiani e quindi conad aiuta i suoi clienti con questi buoni spesa di 10 euro. La cosa più bella è che i buoni spesa di 10 euro per la scuola sono anche cumulabili tra loro e quindi per acquistare tutti i costosi materiali scolastici da Conad si può arrivare ad avere un grosso vantaggio. Ma i bonus ci sono anche per la benzina.

I veri sconti benzina

Infatti il supermercato Esselunga ha messo in campo un buono benzina valido fino al 3 agosto. Quando si fa la spesa da Esselunga e si raggiungono i €5 di soglia minima di acquisto si può avere uno sconto di €5 su rifornimento di carburante minimo di 25€. Il bonus sulla benzina si può spendere presso le stazioni Q8. Ma i buoni spesa più corposi sono quelli messi in campo dei comuni. Infatti i comuni ricevono le basi e dal governo ma poi erogano i buoni spesa in base ai bandi autonomamente realizzati.

fonte ilovetrading.it