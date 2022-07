Arriva una nuova valanga di Bonus, tutti i nuovi aiuti per superare la crisi

Questa estate sarà ricordata come l’estate dell’inflazione. Infatti il carovita sta seriamente minacciando le famiglie italiane ed anche le cose più banali diventano difficili da acquistare. Gli italiani stanno facendo economia su tutto ma due nuovi aiuti sul fronte delle automobili possono essere sicuramente una notizia positiva.

Bonus benzina e Telepass gratis: una bella opportunità

Infatti avere Bonus benzina e contemporaneamente anche Telepass gratis può essere qualcosa di molto vantaggioso per gli automobilisti italiani stangati dal carovita. Partiamo dai Bonus benzina.

I bonus benzina sono dei bonus da €200 da non confondere col bonus 200 euro di luglio. Infatti i Bonus benzina sono bonus pensati dal governo proprio per combattere i terribili incrementi del costo dei carburanti. Infatti come sappiamo diesel e benzina nonostante il taglio sulle accise sono tornati a 2,2 euro. Quindi il governo mette in campo un bonus da €200 che le aziende potranno erogare ai loro dipendenti e che tra l’altro non sarà tassato come reddito.

Come chiederli contro il caro vita

Dunque l’azienda potrà erogare a tutti i suoi dipendenti un bonus di 200 euro e su questo bonus di €200 non si sarà nessuna tassazione statale. Il vantaggio è che questi 200 euro saranno assolutamente netti. Ma una bella promozione c’è anche per quanto riguarda il Telepass che può essere gratuito. Quando arriva l’estate tanti Italiani vorrebbero avere l’abbonamento al Telepass. Infatti con il Telepass le lunghissime code ai caselli dell’autostrada svaniscono magicamente.

Telepass gratis, ecco come

Infatti il Telepass consente di aggirare completamente le code al casello autostradale. Tuttavia il Telepass ha un costo e di questi tempi sostenere questo costo sicuramente non è qualcosa di amichevole per le famiglie. Ecco che allora può essere molto vantaggiosa la promozione Telepass Plus. Infatti con la promozione Telepass Plus si potrà avere il Telepass gratis per tutta l’estate fino alla fine dell’anno. Passati i sei mesi della promozione Telepass Plus diventa a pagamento ma con il vantaggio che comunque è possibile collegarci due targhe diverse. Ma per un grande risparmio sul fronte automobilistico è importante che l’auto sia sempre in ordine per consumare meno carburante. Sono anche importanti le app che segnalano i benzinai con i prezzi migliori nei paraggi.

fonte ilovetrading.it