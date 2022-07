Arriva il Bonus per acquistare una stufa a pellet: come fare

Stai valutando di acquistare una stufa a pellet in vista dell’inverno? Forse non lo sai ma puoi usufruire di due agevolazioni per ammortizzare la spesa. Andiamo a scoprire di cosa si tratta. In piena estate, quando in alcune città i termometri superano i 35°C, è iniziata la corsa all’acquisto di pellet in vista dell’inverno.

Bonus stufa a pellet: perchè fà risparmiare sulla bolletta

Negli ultimi mesi, infatti, il costo di questa biomassa è più che raddoppiato nel nostro Paese e si temono ulteriori aumenti a causa della crisi internazionale delle materie prime, causata innanzitutto dalla scoppio della guerra in Ucraina.

Avere una stufa a pellet permette di risparmiare un bel po’ sulla bolletta del gas, ma non solo. I vantaggi sono anche ambientali, visto che si tratta di un combustibile fossile decisamente più sostenibile di altri. Il pellet è infatti un combustibile ricavato dal legno vergine, talvolta partendo da scarti di lavorazione.

A tal proposito è fondamentale ricordare di assicurarsi che il pellet acquistato sia di qualità e certificato, visto che una varietà scadente può produrre maggiori residui che vanno ad intasare la stufa e consumare di più.