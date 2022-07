Arriva il Bonus Estate: 450 euro subito, c’è anche il Telepass gratis

Le famiglie italiane sono sempre più in difficoltà e anche fare le vacanze ormai sembra un sogno. Tuttavia un bel bonus da ben €450 può aiutare i nuclei familiari italiani che vogliono godersi una bella vacanza. Con l’aumento del costo della vita e con gli stipendi sempre più precari le famiglie italiane cercano di risparmiare su tutto. Non è un mistero che oggi le famiglie italiane abbiano difficoltà ad affrontare anche le spese più semplici e più banali e quindi anche andare in vacanza può diventare un lusso.

Bonus da 450 euro e Telepass gratis: come usufruire

Tuttavia arriva un doppio aiuto che può consentire proprio alle famiglie italiane non solo di avere ben 450 euro per una bella vacanza ma anche di avere il Telepass gratis.

Vediamo come funziona questo doppio bonus. Il bonus da €450 per le vacanze è a disposizione di tutti gli italiani e a metterlo in campo è la regione Lazio. Infatti chiunque farà una vacanza nella regione Lazio potrà ottenere un bonus che può arrivare fino a 450 euro in base al numero dei giorni passati nella bella regione del Lazio e anche in base al tipo di struttura a scelta. Sono tantissime le strutture ricettive del Lazio che hanno aderito a questa iniziativa.

Come chiedere i 450 euro e come ottenere il Telepass a 0 euro

Di conseguenza qualsiasi italiano di qualsiasi regione che decida di trascorrere le vacanze nel Lazio sarà erogato questo convenientissimo bonus che arriva fino a 450€. Ma c’è anche la possibilità di avere il Telepass gratis. Infatti tanti Italiani desiderano il Telepass per evitare le lunghe e noiose attese al casello autostradale. Quando arriva l’estate il Telepass torna di grande attualità ma adesso c’è la possibilità di avere il Telepass assolutamente niente gratis. Il Telepass è utile non soltanto in estate perché tanti che viaggiano molto per lavoro lo usano tutto l’anno. Con la promozione Telepass Plus si potrà ottenere il Telepass gratis per ben sei mesi. Adesso ad essere reso gratuito per 6 mesi è proprio il Telepass Plus che consente di associare ben due targhe diverse. Al termine dei sei mesi il servizio tornerà a pagamento ma si potranno associare sempre due targhe.

