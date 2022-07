Il segno di Diego Armando Maradona sul Bull Days Vesuvio, il meeting napoletano della più grande community al mondo di collezionisti di supercar Lamborghini arrivata a Napoli. Un happening che mescola infatti brand luxury, supercar & hypercar giunto al quinto anno di attività. La più fotografata, dunque, in piazza del Plebiscito è stata l’ospite d’onore delle Lambo, la Huracan Lamborghini Evo Avd Capsule Fluo, una colorazione speciale celeste fedra per una serie limitatissima. Era l’ammiraglia del Bull Days 2022 dedicata a Diego Armando Maradona. Per Stefano Cigana, proprietario dell’auto e organizzatore dell’evento, “non potevamo fare altrimenti. Bull Days mette al centro gli uomini e le donne che hanno caratteristiche speciali. La stessa cosa penso di Maradona.

E’ un omaggio a un grande campione ed alla città. Il minimo che potevo fare per ringraziare per l’accoglienza trovata. Un’opera unica che ricorderanno tutti”. Sulla carrozzeria il viso e la firma di Diego realizzato da un artigiano di Gianturco. Protagoniste della tre giorni napoletana anche la Huracán Capsule Fluo con il modello personalizzato “Tiffany Angel” di Huracán Evo AWD, la serie speciale Aventador SVJ Roadster in carbonio completamente ad personam di U-BOAT e non mancano le storiche come le Murcielago e Gallardo. Base della tre giorni il Gold Tower Lifestyle Hotel, struttura alberghiera nata da pochi mesi a Napoli est che incarna al meglio la filosofia dei lifestyle hotel con la cura del dettaglio, gli ambienti raffinati e sta contribuendo a ridisegnare l’area di un quartiere all’insegna dell’hospitality.